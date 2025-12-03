Фото: Нацполіція

У Харкові перевіряють інформацію про чоловіка, який нападає на жінок. Правоохоронці побачили це повідомлення в соціальних мережах

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Поліцейські під час моніторингу соціальних мережа побачили інформацію про напад на жінок у Шевченківському районі міста. Тепер повідомлення перевіряються.

"З цього приводу повідомляємо: до Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області не надходило жодних заяв або повідомлень щодо подій, зазначених у вказаному Інтернет-ресурсі", - кажуть в поліції.

Правоохоронці розпочали розслідування.

