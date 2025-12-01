18:59  01 грудня
Завтра в Україні очікується похмура волога погода з помірною температурою повітря
16:56  01 грудня
У Львові обрали нову Молодіжну столицю Європи
15:47  01 грудня
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
01 грудня 2025, 18:19

Зеленський прокоментував інформацію про "захоплення Куп'янська" росіянами

01 грудня 2025, 18:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри заяви РФ, Сили оборони майже повністю зачистили місто Куп’янськ на Харківщині від ворожих підрозділів

Як передає RegioNews, про це він сказав на брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Президент України визнав, що у армії РФ є "просування та кілька наступальних дій й операцій, жодна з яких успішною не була".

За його словами, наші війська мають успіх на Куп’янському напрямку.

"Хоч росія каже, що захопила Куп’янськ, а ми, якщо чесно, майже всіх [росіян] вичистили з цього міста", – заявив Зеленський.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що на Куп’янському напрямку українські підрозділи продовжують утримувати рубежі, а російське керівництво бреше про свої успіхи.

01 грудня 2025
