15:47  01 грудня
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
09:00  01 грудня
На Полтавщині правоохоронець збив двох сестер-підлітків: обидві загинули
08:26  01 грудня
Арсенал зброї та наркотики: поліцейські затримали 38-річного сумчанина
01 грудня 2025, 12:18

У Відні виявили спалене авто з тілом українця: загиблий може бути сином заступника мера Харкова – джерела

01 грудня 2025, 12:18
Фото: Bild/Martin A. Jöchl
Читайте также
У столиці Австрії вночі 26 листопада у районі Донауштадт перехожі виявили спалений автомобіль Mercedes, всередині якого лежало тіло молодого чоловіка

Про це пише "Думка" з посиланням на австрійське видання Kronen Zeitung, передає RegioNews.

За інформацією австрійських журналістів, авто загорілося приблизно о 00:30. Тіло знаходилося на задньому сидінні. Попередньо слідчі встановили, що загиблий – ймовірно, 21-річний громадянин України. Точна ідентифікація проводиться за допомогою аналізу ДНК.

Розтин показав ознаки насильницької смерті: на тілі були виявлені сліди тупої травми. Слідство розглядає версію, що на чоловіка напали, після чого його поклали на заднє сидіння, а автомобіль підпалили, щоб знищити сліди. Як можливі причини смерті розглядають задуху або тепловий удар.

За попередніми даними, авто могло бути підпалене із застосуванням так званого "газу-каталізатора".

Фото: Bild/Martin A. Jöchl

Видання "Думка", посилаючись на джерела в політичних колах, повідомило, що загиблий може бути сином заступника Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Сергія Кузьміна. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

За даними ЗМІ, Кузьмін прибув до Відня для проведення процедури впізнання та виконання необхідних юридичних формальностей. Джерела також відкидають політичний мотив можливого злочину.

Як зазначає Kronen Zeitung, друг родини, який проживає за кордоном, повідомив про зникнення 21-річного українця у середу ввечері. Невдовзі близьким підтвердили його смерть.

Водночас "Українська правда" інформує, що побиття могло статися в підземному гаражі розкішного готелю поблизу Дунаю. За даними видання, група чоловіків напала на українця, після чого його поклали у власний автомобіль і підпалили.

Правоохоронці Австрії відкрили кримінальне провадження та продовжують встановлювати обставини події, можливих нападників і мотиви злочину.

Нагадаємо, влітку цього року в США вбили 23-річну українку. Ірина Заруцька стала жертвою нападу бездомного чоловіка на залізничній станції в Північній Кароліні.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вимагає смертної кари для Декарлоса Брауна, який підозрюється у жорстокому вбивстві українки.

убивство Харків авто Австрія син Відень українець хлопець Сергій Кузьмін
