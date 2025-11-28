"Масштаби брехні вражають": Сирський прокоментував ситуацію на Куп’янському напрямку

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Куп’янському напрямку українські підрозділи продовжують утримувати рубежі, а російське керівництво бреше про свої успіхи

Як передає RegioNews, про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Під час поїздки до угруповань військ та військових частин на Харківщині Сирський ознайомився з оперативною обстановкою у їхніх смугах відповідальності.

Він заявив, що у Куп'янську Сили оборони виявляють та ліквідовують російських окупантів.

"Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп'янську вражають… На підступах до Куп'янська наші підрозділи утримують визначені рубежі, посилюють вогневий вплив на ворога з метою блокування його шляхів постачання", – зазначив Сирський.

Раніше українські спецпризначенці показали, як зачищають Куп’янськ на Харківщині. Сили спеціальних операцій оприлюднили відео дій операторів 8-го окремого полку ССО у Харківській області.