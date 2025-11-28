21:02  28 листопада
28 листопада 2025, 22:35

"Масштаби брехні вражають": Сирський прокоментував ситуацію на Куп’янському напрямку

28 листопада 2025, 22:35
ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Куп’янському напрямку українські підрозділи продовжують утримувати рубежі, а російське керівництво бреше про свої успіхи

Як передає RegioNews, про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Під час поїздки до угруповань військ та військових частин на Харківщині Сирський ознайомився з оперативною обстановкою у їхніх смугах відповідальності.

Він заявив, що у Куп'янську Сили оборони виявляють та ліквідовують російських окупантів.

"Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп'янську вражають… На підступах до Куп'янська наші підрозділи утримують визначені рубежі, посилюють вогневий вплив на ворога з метою блокування його шляхів постачання", – зазначив Сирський.

Раніше українські спецпризначенці показали, як зачищають Куп’янськ на Харківщині. Сили спеціальних операцій оприлюднили відео дій операторів 8-го окремого полку ССО у Харківській області.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
