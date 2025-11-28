11:51  28 ноября
В Киеве на Троещине мужчина, угрожая расправой, ограбил таксиста
09:39  28 ноября
В Полтаве в реке обнаружили тело пропавшего 17-летнего юноши
08:13  28 ноября
Бегство в Молдову на матрасе: пограничники спасли мужчину из Днестра
28 ноября 2025, 14:55

В Харькове в результате российских обстрелов пострадал ребенок

28 ноября 2025, 14:55
Иллюстративное фото
В Харьковской области русская армия обстреляла жилые дома. Известно, что среди раненых ребенок

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По словам председателя ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки россияне обстреляли село Мотузовка. Там пострадали 52-летняя женщина и 12-летний мальчик.

Известно, что повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Берестинском районе повреждены 4 частных дома, хозяйственное сооружение (Мотузовка).

Россияне использовали беспилотников. Один из них был типа "Герань-2".

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли ракетный удар по Тернополю, который унес жизни 34 мирных людей, среди которых шестеро детей. Впоследствии стало известно еще об одной жертве трагедии - 12-летняя Адриана Унольт, мама которой погибла сразу, а сестричка до сих пор находится на лечении.

07 августа 2025
