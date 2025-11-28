21:02  28 листопада
28 листопада 2025, 21:00

У Харкові пролунали вибухи: місто атакували КАБами, спостерігаються перебої зі світлом

28 листопада 2025, 21:00
Фото: ілюстративне
Жителі Харкова повідомляють про сильні вибухи та перебої з електропостачанням після атак крилатих авіабомб

Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.

У Харкові сьогодні пролунали серії вибухів, спричинені пусками крилатих авіабомб. Мер міста звернувся до мешканців із закликом бути обережними та дотримуватися правил безпеки під час сигналів тривоги.

Місцеві Телеграм-канали повідомляють про перебої з електропостачанням у різних районах Харкова.

Після вибухів жителі почали активно ділитися у соцмережах відео та аудіо з місць подій, фіксуючи сильні звуки ударів і спалахи. У деяких районах спостерігаються тимчасові перебої з подачею світла.

Правоохоронці та аварійні служби вже працюють на місцях, щоб оцінити наслідки вибухів та відновити електропостачання.

Раніше повідомлялося про вибух в Оболонському районі Києва, який стався всередині автосервісу під час ремонту автомобіля. Зараз рятувальники та поліція продовжують огляд місця події. Попередньо повідомляється, що ніхто не постраждав.

