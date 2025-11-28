11:51  28 ноября
В Киеве на Троещине мужчина, угрожая расправой, ограбил таксиста
09:39  28 ноября
В Полтаве в реке обнаружили тело пропавшего 17-летнего юноши
08:13  28 ноября
Бегство в Молдову на матрасе: пограничники спасли мужчину из Днестра
UA | RU
UA | RU
28 ноября 2025, 18:36

В Днепропетровской области проверили ход возведения фортификационных сооружений

28 ноября 2025, 18:36
Читайте також українською мовою
фото: Днепропетровская областная военная администрация
Читайте також
українською мовою

В Днепропетровской области проверили состояние выполнения инженерных работ по обустройству оборонных рубежей и готовность ресурсов для их дальнейшего строительства

Об этом сообщает и.о. главы Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.

В регионе продолжается строительство фортификационных сооружений. Ход работ в течении дня проверили непосредственно на строительных площадках. К инспекции присоединились представители Сил обороны, Службы безопасности Украины и подразделений ГСЧС. Во время выезда осмотрели ключевые участки, где ведутся инженерные работы.

На площадках продолжается активная фаза работ

В рамках проверки внимание было уделено обустройству огневых опорных пунктов и противотанковых рвов. Согласно заявлению Владислава Гайваненка, строительство продвигается в соответствии с графиками, утвержденными военными. Все элементы оборонных линий выполняются по согласованным схемам с учетом требований безопасности и военного опыта.

В ходе общения на местах также определили участки, где необходимо ускорить темпы работ. Отдельно обсудили потребность в дополнительных материалах, технике и людских ресурсах. Со стороны областных властей задекларировали готовность обеспечить необходимую логистику и поддержку, чтобы строительные процессы не останавливались.

Ранее сообщалось, стоимость строительства фортификаций в Запорожской области оказалась одной из самых низких в Украине – однако это не помешало появлению обвинений в завышении цен, что вынудило главу ОВА Ивана Федорова публично оправдываться.

Вопрос строительства оборонительных рубежей остается одним из приоритетных для региона. Он регулярно рассматривается на заседаниях Совета обороны области и находится на постоянном контроле.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
фортификации защита Днепропетровская область безопасность сооружение оборона
Удаление из баз данных информации об уклонистах: на Днепропетровщине будут судить организаторов аферы
28 ноября 2025, 12:02
Россияне ударили по двум районам Днепропетровщины: есть повреждения
28 ноября 2025, 07:54
Стало известно, сколько укрытий есть в Украине
27 ноября 2025, 21:31
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
На Хмельнитчине депутат вместе с детьми работала на россиян: как ее наказал суд
28 ноября 2025, 19:15
Один погибший и двое травмированных в результате авиаудара РФ на Харьковщине
28 ноября 2025, 19:10
Российская атака по Днепропетровщине унесла жизни двух гражданских и еще 2 пострадавших
28 ноября 2025, 18:53
Алексея Кулебу уволят с должности вице-премьера, – нардеп
28 ноября 2025, 18:33
На сайте президента обнародовали указ об увольнении руководителя ОП Ермака
28 ноября 2025, 18:06
Как выключать свет в Украине 29 ноября
28 ноября 2025, 18:04
Предлагали социальную помощь: на Буковине аферисты обворовали мужчину и пенсионерку
28 ноября 2025, 17:55
Официально: Андрей Ермак подал заявление об отставке – Зеленский
28 ноября 2025, 17:35
Бывший футболист сборной Украины и Динамо мобилизован: в киевском ТЦК сделали заявление
28 ноября 2025, 17:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »