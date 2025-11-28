фото: Днепропетровская областная военная администрация

В Днепропетровской области проверили состояние выполнения инженерных работ по обустройству оборонных рубежей и готовность ресурсов для их дальнейшего строительства

Об этом сообщает и.о. главы Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.

В регионе продолжается строительство фортификационных сооружений. Ход работ в течении дня проверили непосредственно на строительных площадках. К инспекции присоединились представители Сил обороны, Службы безопасности Украины и подразделений ГСЧС. Во время выезда осмотрели ключевые участки, где ведутся инженерные работы.

На площадках продолжается активная фаза работ

В рамках проверки внимание было уделено обустройству огневых опорных пунктов и противотанковых рвов. Согласно заявлению Владислава Гайваненка, строительство продвигается в соответствии с графиками, утвержденными военными. Все элементы оборонных линий выполняются по согласованным схемам с учетом требований безопасности и военного опыта.

В ходе общения на местах также определили участки, где необходимо ускорить темпы работ. Отдельно обсудили потребность в дополнительных материалах, технике и людских ресурсах. Со стороны областных властей задекларировали готовность обеспечить необходимую логистику и поддержку, чтобы строительные процессы не останавливались.

Ранее сообщалось, стоимость строительства фортификаций в Запорожской области оказалась одной из самых низких в Украине – однако это не помешало появлению обвинений в завышении цен, что вынудило главу ОВА Ивана Федорова публично оправдываться.

Вопрос строительства оборонительных рубежей остается одним из приоритетных для региона. Он регулярно рассматривается на заседаниях Совета обороны области и находится на постоянном контроле.