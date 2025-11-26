В Харківській ОВА обговорили підтримку бізнесу на прифронтових територіях

13:43  26 листопада
У Києві п’яний водій Porsche скоїв ДТП і влаштував бійку зі стріляниною
11:07  26 листопада
На Прикарпатті 13-річний хлопець підірвав гранату в будинку: деталі трагедії
07:46  26 листопада
100 тис. доларів під одягом: на Буковині зупинили спробу незаконного вивезення валюти
UA | RU
UA | RU
26 листопада 2025, 11:21

В Харківській ОВА обговорили механізми підтримки підприємців на прифронтових територіях

26 листопада 2025, 11:21
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

У Харківській ОВА відбулося засідання платформи "Діалог влади та бізнесу" за участю підприємців і представників громадськості

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

Засідання провів за дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова його заступник Євген Іванов.

Під час зустрічі йшлося про кілька ключових питань:

  • розробку та впровадження нових грантових проєктів для відновлення пошкодженого бізнесу у межах програми "єРобота";
  • вдосконалення та запуск механізму страхування воєнних ризиків для підприємств на прифронтових територіях;
  • збільшення обсягу гранту "Власна справа" на відкриття або розвитку приватних закладів дошкільної освіти для облаштування безпечних просторів.

"Харківська ОВА спільно з усіма ключовими партнерами та підприємцями продовжує працювати над покращенням економічного клімату в області. Усі пропозиції та проблемні питання після розгляду на місцевому рівні виносяться на всеукраїнський рівень. Наразі пріоритетними завданнями залишаються енергетична безпека підприємств, кредитування, страхування та розмінування на деокупованих територіях", – зазначив Євген Іванов.

У Харківській ОВА відбулося засідання платформи "Діалог влади та бізнесу" за участю підприємців і представників громадськості
Євген Іванов

Також учасники засідання розробили проєкт Резолюції "Бізнес на лінії фронту", яка містить перелік стратегічних пріоритетів для підтримки підприємництва, а саме: фінансові інструменти для прифронтового бізнесу, страхування воєнних ризиків і компенсації, податкові та регуляторні інструменти, збереження людського капіталу та розвиток ветеранського підприємництва тощо.

Як зазначив Олександр Чумак, президент ГО "Асоціація приватних роботодавців", ці пропозиції планують презентувати міжнародним донорам. Попередні переговори показали зацікавленість у реалізації цих ініціатив та участі в них, що дозволить залучити додаткове фінансування.

Після коригування та затвердження Резолюцію планують представити на Форумі "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека" та направити до Кабміну, профільних комітетів Верховної Ради України й центральних органів виконавчої влади.

В Харківській ОВА обговорили підтримку бізнесу на прифронтових територіях
В ХОВА обговорили підтримку бізнесу на прифронтових територіях

Нагадаємо, Харківська область готується розширити програму підтримки підприємців. З наступного року мешканці регіону зможуть претендувати на збільшені мікрогранти для відкриття або розвитку власного бізнесу, що відкриває нові можливості для малого підприємництва.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська ОВА
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Фірма з Харкова продавала отруйний тетракаїн онлайн: вилучено товару на 2,5 млн грн
26 листопада 2025, 14:09
Судитимуть прокурора з Черкащини, який незаконно оформлював інвалідності собі та знайомим
26 листопада 2025, 13:50
У Києві п’яний водій Porsche скоїв ДТП і влаштував бійку зі стріляниною
26 листопада 2025, 13:43
На Рівненщині судитимуть двох водіїв, які проігнорували вимоги прикордонників
26 листопада 2025, 13:19
На Одещині судитимуть 18-річного хлопця, який намагався підпалити будинок знайомої
26 листопада 2025, 12:54
$8000 за втечу до Молдови: на Одещині прикордонники затримали 5 порушників
26 листопада 2025, 12:42
Під Полтавою горить сміттєзвалище
26 листопада 2025, 12:29
Франківець продавав метадон, який отримував для лікування: його затримали
26 листопада 2025, 12:14
Видавали себе за службу безпеки банку: у Дніпрі викрили мережу шахрайських кол-центрів
26 листопада 2025, 11:52
Будинок, земля і катер: у голови селищної ради на Рівненщині конфіскували майно на 5,8 млн грн
26 листопада 2025, 11:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Всі блоги »