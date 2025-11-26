В Харківській ОВА обговорили підтримку бізнесу на прифронтових територіях

Фото: ОВА

У Харківській ОВА відбулося засідання платформи "Діалог влади та бізнесу" за участю підприємців і представників громадськості

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

Засідання провів за дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова його заступник Євген Іванов.

Під час зустрічі йшлося про кілька ключових питань:

розробку та впровадження нових грантових проєктів для відновлення пошкодженого бізнесу у межах програми "єРобота";

вдосконалення та запуск механізму страхування воєнних ризиків для підприємств на прифронтових територіях;

збільшення обсягу гранту "Власна справа" на відкриття або розвитку приватних закладів дошкільної освіти для облаштування безпечних просторів.

"Харківська ОВА спільно з усіма ключовими партнерами та підприємцями продовжує працювати над покращенням економічного клімату в області. Усі пропозиції та проблемні питання після розгляду на місцевому рівні виносяться на всеукраїнський рівень. Наразі пріоритетними завданнями залишаються енергетична безпека підприємств, кредитування, страхування та розмінування на деокупованих територіях", – зазначив Євген Іванов.

Євген Іванов

Також учасники засідання розробили проєкт Резолюції "Бізнес на лінії фронту", яка містить перелік стратегічних пріоритетів для підтримки підприємництва, а саме: фінансові інструменти для прифронтового бізнесу, страхування воєнних ризиків і компенсації, податкові та регуляторні інструменти, збереження людського капіталу та розвиток ветеранського підприємництва тощо.

Як зазначив Олександр Чумак, президент ГО "Асоціація приватних роботодавців", ці пропозиції планують презентувати міжнародним донорам. Попередні переговори показали зацікавленість у реалізації цих ініціатив та участі в них, що дозволить залучити додаткове фінансування.

Після коригування та затвердження Резолюцію планують представити на Форумі "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека" та направити до Кабміну, профільних комітетів Верховної Ради України й центральних органів виконавчої влади.

Нагадаємо, Харківська область готується розширити програму підтримки підприємців. З наступного року мешканці регіону зможуть претендувати на збільшені мікрогранти для відкриття або розвитку власного бізнесу, що відкриває нові можливості для малого підприємництва.