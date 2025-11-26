Росія вдарила по передмістю Харкова ракетами
Цієї ночі 26 листопада російські війська нанесли ракетні удари по передмістю Харкова
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, наслідки влучань наразі уточнюються.
Станом на цей момент інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, вночі 25 листопада ворог завдав масованого удару по Запоріжжю. Внаслідок влучань пошкоджено сім багатоповерхових житлових будинків, автозаправку, магазин та кілька автомобілів. У різних районах міста виникли пожежі. Постраждало 18 осіб.
