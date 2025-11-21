"Это будет определяться военными": мэр Харькова объяснил, появятся ли там антидроновые сетки

Фото из открытых источников

Обстрелы дронами в Харькове и области растут. Мэр города отметил, что необходимость установки антидроновых сетей будут определять военные

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По словам Игоря Терехова, город готов к тому, чтобы устанавливать защитные конструкции. Однако это будет происходить только тогда, когда это действительно будет необходимо.

"Это будет определяться военными. Если скажут, что надо — сделаем. Пока такой необходимости они не озвучивают", - говорит мэр Харькова.

Он также добавил, что несколько FPV-дронов уже попадали по пригородам. Модели и маршруты специалисты уже изучают.

Напомним, в начале сентября в Сумской области еще более 60 километров дорог закрыли антидроновыми сетками. В местных властях рассказывали, что такие работы проводятся постоянно.