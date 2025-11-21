"Це буде визначатися військовими": мер Харкова пояснив, чи з'являться там антидронові сітки

Фото з відкритих джерел

Обстріли дронами в Харкові та області зростають. Мер міста зазначив, що необхідність встановлення антидронових сіток будуть визначати військові

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За словами Ігоря Терехова, місто готове до того, щоб встановлювати захисні конструкції. Проте це буде відбуватися лише тоді, коли це буде дійсно необхідно.

"Це буде визначатися військовими. Якщо скажуть, що треба — зробимо. Поки що такої нагальної потреби вони не озвучують", - каже мер Харкова.

Він також додав, що кілька FPV-дронів уже влучали по передмістях. Моделі та маршрути фахівці вже вивчають.

Нагадаємо, на початку вересня у Сумській області ще понад 60 кілометрів доріг закрили антидроновими сітками. У місцевій владі розповідали, що такі роботи проводять постійно.