Фото: глава Днепропетровской ОВА

В результате атак РФ на Днепропетровщине повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, пострадали гражданские, погибли около 100 голов птицы

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

На Никопольщине в результате вражеских атак пострадали трое гражданских – двое мужчин в возрасте 53 и 60 лет и 48-летняя женщина. Всех госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На фото: последствия вражеских обстрелов в Никопольском районе

В течение дня под огонь попали райцентр и громады Покровской, Марганецкой и Мировской. Российские оккупанты применяли артиллерию и FPV-дроны. В результате обстрелов повреждена жилищная и социальная инфраструктура: гимназия, автозаправочная станция, магазин, семь многоэтажных домов и микроавтобус. Также пострадал птицекомплекс – погибли около 100 голов птицы. Поражены линии электропередач и газопроводы.

Повреждены жилые дома и инфраструктура

В Павлограде и районе, в частности в Межирицкой громаде, противник атаковал беспилотниками. Четыре человека получили ранения. В результате ударов возникли пожары, повреждены объекты инфраструктуры и промышленное предприятие.

На Синельниковщине под огнем КАБ оказалась Покровская громада. Три частных дома разрушены, еще четыре получили повреждения. По данным Воздушного командования, в течение дня украинские защитники уничтожили на Днепропетровщине семь вражеских беспилотников.

