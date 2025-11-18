18:17  18 ноября
На кладбище во Львове заканчиваются места для погребения военных
17:11  18 ноября
В Украине завтра прогнозируют мороз и снег
13:35  18 ноября
На Одесщине пограничник за 5 тысяч долларов помогал уклончивому бежать за границу
18 ноября 2025, 19:18

Оккупант атаковал три района Днепропетровской области: 3 человека пострадали и доставлены в больницу

18 ноября 2025, 19:18
Фото: глава Днепропетровской ОВА
В результате атак РФ на Днепропетровщине повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, пострадали гражданские, погибли около 100 голов птицы

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

На Никопольщине в результате вражеских атак пострадали трое гражданских – двое мужчин в возрасте 53 и 60 лет и 48-летняя женщина. Всех госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На фото: последствия вражеских обстрелов в Никопольском районе

В течение дня под огонь попали райцентр и громады Покровской, Марганецкой и Мировской. Российские оккупанты применяли артиллерию и FPV-дроны. В результате обстрелов повреждена жилищная и социальная инфраструктура: гимназия, автозаправочная станция, магазин, семь многоэтажных домов и микроавтобус. Также пострадал птицекомплекс – погибли около 100 голов птицы. Поражены линии электропередач и газопроводы.

Повреждены жилые дома и инфраструктура

В Павлограде и районе, в частности в Межирицкой громаде, противник атаковал беспилотниками. Четыре человека получили ранения. В результате ударов возникли пожары, повреждены объекты инфраструктуры и промышленное предприятие.

На Синельниковщине под огнем КАБ оказалась Покровская громада. Три частных дома разрушены, еще четыре получили повреждения. По данным Воздушного командования, в течение дня украинские защитники уничтожили на Днепропетровщине семь вражеских беспилотников.

Напомним, на Лычаковском кладбище во Львове на Поле почетных захоронений почти не осталось свободных мест для захоронения украинских защитников. Городские власти срочно готовят новый участок для героев.

