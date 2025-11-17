В Харьковской области состоялась встреча с делегацией из стран Глобального Юга

фото: Харьковская областная военная администрация

В Харьковской ОВА состоялась встреча с делегацией экспертов из стран Глобального Юга

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

По поручению начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова его заместитель Евгений Иванов провел совещание с иностранной делегацией.

В ходе встречи экспертов ознакомили с оперативной ситуацией в Харьковской области.

"Харьковщина – прифронтовый регион. С учетом всех вызовов полномасштабного вторжения в области продолжаются восстановительные работы, расширяется сеть безопасных образовательных пространств, реализуем проект уникальной подземной больницы Ковчег и т.д. Все эти вопросы находятся в центре внимания начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова. Президент Украины Владимир Зеленский, Правительство, министерства и международные партнеры осуществляют весомую поддержку области во всех инициативах по возвращению мирной жизни. Углубление сотрудничества со странами Глобального Юга – важная составляющая развития международных отношений. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество", – отметил Евгений Иванов.

В рамках визита эксперты из стран Азии, Африки и Латинской Америки осмотрели последствия российских ударов по районам областного центра и здание Харьковской областной государственной администрации, где в результате удара 1 марта 2022 года погибли 44 человека.

Также делегация посетила современную подземную школу в поселке Коротич и почтила память детей, погибших в результате российской агрессии в Харьковской области.

Визит экспертов стран Азии, Африки и Латинской Америки в Харьковскую область организовала Харьковская ОВА, команда третьей международной конференции "Crimea Global. Understanding Ukraine through the South", которая состоится уже 17-18 ноября в Киеве. В частности, представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым/Офис Крымской платформы, Центр прав человека ZMINA и Медийная инициатива по правам человека.

Как сообщалось, власти Харьковщины расширяют сотрудничество с ЮНИСЕФ по защите детей. Отдельное внимание было уделено необходимости создания специализированных семейных форм воспитания для детей с инвалидностью, в частности паллиативных, и обеспечения их необходимыми ресурсами.