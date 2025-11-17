16:16  17 листопада
17 листопада 2025, 16:29

На Харківщині відбулася зустріч із делегацією з країн Глобального Півдня

17 листопада 2025, 16:29
фото: Харківська обласна військова адміністрація
У Харківській ОВА відбулася зустріч із делегацією експертів з країн Глобального Півдня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова його заступник Євген Іванов провів нараду з іноземною делегацією.

Під час зустрічі експертів ознайомили з оперативною ситуацією на Харківщині.

"Харківщина – прифронтовий регіон. З урахуванням усіх викликів повномасштабного вторгнення в області тривають відновлювальні роботи, розширюється мережа безпечних освітніх просторів, реалізуємо проєкт унікальної підземної лікарні "Ковчег” тощо. Усі ці питання перебувають у фокусі уваги начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова. Президент України Володимир Зеленський, Уряд, міністерства та міжнародні партнери здійснюють вагому підтримку області в усіх ініціативах задля повернення мирного життя. Поглиблення співпраці з країнами Глобального Півдня – важлива складова розвитку міжнародних відносин. Сподіваюся на подальшу плідну співпрацю", – зазначив Євген Іванов.

В межах візиту експерти з країн Азії, Африки та Латинської Америки оглянули наслідки російських ударів по районах обласного центру та будівлю Харківської обласної державної адміністрації, де внаслідок удару 1 березня 2022 року загинули 44 людини.

Також делегація відвідала сучасну підземну школу в селищі Коротич і вшанувала пам’ять дітей, загиблих внаслідок російської агресії на Харківщині.

Візит експертів країн Азії, Африки та Латинської Америки на Харківщину організувала Харківська ОВА, команда третьої міжнародної конференції "Crimea Global. Understanding Ukraine through the South", яка відбудеться вже 17-18 листопада в Києві. Зокрема, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим/Офіс Кримської платформи, Центр прав людини ZMINA та Медійна ініціатива за права людини.

Як повідомлялось, влада Харківщина розширює співпрацю з ЮНІСЕФ щодо захисту дітей. Окрему увагу приділили необхідності створення спеціалізованих сімейних форм виховання для дітей з інвалідністю, зокрема паліативних, та забезпечення їх необхідними ресурсами.

