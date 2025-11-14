Українські спецпризначенці показали, як зачищають Куп’янськ на Харківщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на 8 полк ССО.

Як зазначається, під час розвідки група бійців виявила противника у одній зі споруд. Ворог мав переважаючі сили та укріплені вогневі позиції.

На відео – кадри з центру Куп'янська, де українські воїни ведуть стрілецькі бої з ворогом.

Як повідомлялось, росіяни окупували ще один населений пункт на Харківщині. Йдеться про село Степова Новоселівка Куп'янського району.