17:12  14 листопада
В Україні значно потеплішає, але подекуди пройдуть дощі
16:04  14 листопада
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
14 листопада 2025, 21:59

Українські спецпризначенці показали, як зачищають Куп’янськ на Харківщині

14 листопада 2025, 21:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сили спеціальних операцій оприлюднили відео дій операторів 8-го окремого полку ССО у Харківській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на 8 полк ССО.

Як зазначається, під час розвідки група бійців виявила противника у одній зі споруд. Ворог мав переважаючі сили та укріплені вогневі позиції.

На відео – кадри з центру Куп'янська, де українські воїни ведуть стрілецькі бої з ворогом.

Як повідомлялось, росіяни окупували ще один населений пункт на Харківщині. Йдеться про село Степова Новоселівка Куп'янського району.

Харківська область Куп'янськ Купʼянський напрямок ССО ЗСУ війна відео
