Українські спецпризначенці показали, як зачищають Куп’янськ на Харківщині
Сили спеціальних операцій оприлюднили відео дій операторів 8-го окремого полку ССО у Харківській області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на 8 полк ССО.
Як зазначається, під час розвідки група бійців виявила противника у одній зі споруд. Ворог мав переважаючі сили та укріплені вогневі позиції.
На відео – кадри з центру Куп'янська, де українські воїни ведуть стрілецькі бої з ворогом.
Як повідомлялось, росіяни окупували ще один населений пункт на Харківщині. Йдеться про село Степова Новоселівка Куп'янського району.
