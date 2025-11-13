Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В четвер, 13 листопада, російські військові завдали удару неподалік села Богуславка у Борівській громаді

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Попередньо, окупанти поцілили безпілотником у мотоблок. На місці загинули дві людини, ще двоє – зазнали поранень.

Постраждалих госпіталізували. Один із них помер у "швидкій".

"Лікарі зробили все можливе для порятунку. Але, на жаль, поранення виявилися надто важкими", – зазначив посадовець.

Ще одному травмованому медики надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, вночі 13 листопада російські військові атакували ударними безпілотниками місто Арциз на Одещині. Через ворожий обстріл пошкоджений об’єкт транспортної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи. Виникла пожежа.