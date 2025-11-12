09:38  12 листопада
На Київщині поліцейські врятували жінку, яка хотіла стрибнути з водонапірної башти
08:21  12 листопада
Не розрахувався за поїздку: на Рівненщині водій таксі поранив ножем пасажира
08:13  12 листопада
На Львівщині перекинувся шкільний автобус: є постраждалі
12 листопада 2025, 10:58

Удар по старій забудові Харкова: вже троє постраждалих

12 листопада 2025, 10:58
Фото: Харківська ОВА
Внаслідок удару по району старої забудови Харкова збільшилася кількість постраждалих

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, 68-річний чоловік та 60-річна жінка отримали травми та забої, їх госпіталізовано. 77-річній жінці надано медичну допомогу на місці, її поранення легкі.

На місці також спалахнула пожежа.

За даними ДСНС, горіли конструктивні елементи складської будівлі та допоміжної споруди на території цивільного виробничого підприємства. Пошкоджені поруч розташовані житлові будинки та інші будівлі.

Працюють усі оперативні підрозділи: ДСНС, екстрена медична допомога та Національна поліція.

Зараз триває ліквідація наслідків, а рятувальники перевіряють завали, щоб пересвідчитися, що під ними нікого немає.

Нагадаємо, вранці 12 листопада російські військові атакували безпілотниками Холодногірський район Харкова. Було відомо про одного постраждалого. А також пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки.

