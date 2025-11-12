Удар по старій забудові Харкова: вже троє постраждалих

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, 68-річний чоловік та 60-річна жінка отримали травми та забої, їх госпіталізовано. 77-річній жінці надано медичну допомогу на місці, її поранення легкі.

На місці також спалахнула пожежа.

За даними ДСНС, горіли конструктивні елементи складської будівлі та допоміжної споруди на території цивільного виробничого підприємства. Пошкоджені поруч розташовані житлові будинки та інші будівлі.

Працюють усі оперативні підрозділи: ДСНС, екстрена медична допомога та Національна поліція.

Зараз триває ліквідація наслідків, а рятувальники перевіряють завали, щоб пересвідчитися, що під ними нікого немає.

Нагадаємо, вранці 12 листопада російські військові атакували безпілотниками Холодногірський район Харкова. Було відомо про одного постраждалого. А також пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки.