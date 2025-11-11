18:44  11 листопада
Помер відомий український політик
17:59  11 листопада
Завтра в Україні буде холодно і дощитиме
15:39  11 листопада
В Україні різко подорожчали популярні продукти
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2025, 18:45

На Харківщині судили фельдшера колонії за постачання наркотиків

11 листопада 2025, 18:45
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

31-річного чоловіка визнали винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті наркотичних засобів у місцях позбавлення волі. Стали відомі подробиці

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як відомо, фельдшер медичної частини виправної колонії у Харкові незаконно придбав пігулки, які містили у складі наркотичний засіб (бупренорфін). Згодом він продав заборонений препарат ув'язненому. Ціна була 500 гривень. Через кілька днів медик купив метадон і знову продав "товар" за 400 гривень. Під час обшуків у нього в кабінеті знаходили наркотики.

На суді чоловік заявив, що лише допомагав засудженому купувати легальні заспокійливі ліки за власні кошти. Однак суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Одесі судитимуть 33-річну жінку, яка розповсюджувала особливо небезпечний психотроп на території міста. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
наркотики колонія прокуратура Харківська область
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
На Полтавщині сталася аварія на лінії електропередач: багатотисячне місто залишилося без світла та води
11 листопада 2025, 19:28
Смертельна ДТП на Київщині: іномарка вилетіла в кювет
11 листопада 2025, 19:25
В Одесі російський дрон упав просто посеред вулиці: що відомо про наслідки
11 листопада 2025, 19:20
Міндіч будував корупційні схеми завдяки звʼязкам із Зеленським – суд
11 листопада 2025, 18:59
Милованов йде з наглядової ради "Енергоатому" через бездіяльність після справи НАБУ
11 листопада 2025, 18:54
Помер відомий український політик
11 листопада 2025, 18:44
В Україні зняли серіал про ДБР
11 листопада 2025, 18:32
Продавали "тури" до Польщі: на Львівщині затримали переправників
11 листопада 2025, 18:15
Зима близько? В Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні похолодає та чи чекати снігу
11 листопада 2025, 18:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »