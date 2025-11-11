Фото: Нацполіція

31-річного чоловіка визнали винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті наркотичних засобів у місцях позбавлення волі. Стали відомі подробиці

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як відомо, фельдшер медичної частини виправної колонії у Харкові незаконно придбав пігулки, які містили у складі наркотичний засіб (бупренорфін). Згодом він продав заборонений препарат ув'язненому. Ціна була 500 гривень. Через кілька днів медик купив метадон і знову продав "товар" за 400 гривень. Під час обшуків у нього в кабінеті знаходили наркотики.

На суді чоловік заявив, що лише допомагав засудженому купувати легальні заспокійливі ліки за власні кошти. Однак суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

