Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ зірвала ще одну спробу росіян здійснити новий теракт у Харкові. У прифронтовому місті затримали агента ФСБ, який готував саморобну вибухівку та збирався її підірвати

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.

Зловмисник – місцевий безробітний, раніше засуджений за участь у спробах захоплення Харківської ОДА у 2014 році (5 років із випробувальним строком 3 роки). Саме під час іспитового терміну його завербував співробітник ФСБ і перевів у "режим очікування". Восени цього року окупанти через месенджер "активували" агента та доручили виготовити вибухівку.

Під час обшуків правоохоронці у помешканні вилучили недороблений вибуховий пристрій, комплектуючі до нього та телефон із доказами зв’язку з окупантами.

Затриманому оголосили підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України (готування до терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

Нагадаємо, раніше на Київщині судили вороджого агента, який вчиняв диверсії на об’єктах "Укрзалізниці" та готував теракт у ТЦК. Зловмисник проведе 15 років за ґратами.