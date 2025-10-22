Правоохранители задержали двух военнослужащих, похитивших 24 тонны топлива в воинской части в Харьковской области

иллюстративное фото: из открытых источников

Двое военных из Харьковской области и их гражданский сообщник воровали дизельное топливо из воинской части для продажи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, военные вносили в отчетную документацию о выезде транспорта подразделения ложные данные по пройденным маршрутам, создавая тем самым излишки неиспользованного топлива. После этого дизельное топливо они сбывали крупными партиями на территории Харьковской области по цене 35 гривен за 1 литр.

Задокументирована продажа 24 тонн топлива (три партии по 8 тонн) на сумму около 1 млн грн.

Во время обысков у фигурантов были изъяты значительные суммы наличными, документация по использованию топлива, черновые записи похищенных объемов топлива и распределения денег, два транспортных средства и специальные приборы для скручивания пробега транспортного средства.

Двум военным и их гражданскому сообщнику сообщено о подозрении в похищении военного имущества в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 410 УК Украины). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

