Известный генерал принял новую должность и будет работать на Харьковщине
В Силах обороны создали новую Группировку объединенных сил (УОС), которую возглавит генерал-майор Михаил Драпатый
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Группировку объединенных сил.
"В Силах обороны Украины произошли структурные изменения, в результате которых создана новая Группировка – Объединенных сил (УОС). Им почти в полном составе будет управлять Командование объединенных сил (КОС) под руководством генерал-майора Михаила Драпатого, ранее руководившего ОСУВ "Хортица” и ОСУВ "Днепр”", – говорится в сообщении.
Как отмечается, зона ответственности Драпатого будет охватывать Харьковскую область и близлежащие территории.
Напомним, в июне текущего года командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый подал рапорт об отставке. По его словам, он не смог в полной мере обеспечить исполнение своих приказов.