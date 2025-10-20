иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Группировку объединенных сил.

"В Силах обороны Украины произошли структурные изменения, в результате которых создана новая Группировка – Объединенных сил (УОС). Им почти в полном составе будет управлять Командование объединенных сил (КОС) под руководством генерал-майора Михаила Драпатого, ранее руководившего ОСУВ "Хортица” и ОСУВ "Днепр”", – говорится в сообщении.

Как отмечается, зона ответственности Драпатого будет охватывать Харьковскую область и близлежащие территории.

Напомним, в июне текущего года командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый подал рапорт об отставке. По его словам, он не смог в полной мере обеспечить исполнение своих приказов.