15:59  20 октября
В Украине резко потеплеет, синоптикиня сделала утешительный прогноз
14:59  20 октября
Нетрезвый киевлянин въехал в электроопору в Тернополе
12:11  20 октября
Российский КАБ впервые долетел до Полтавщины
UA | RU
UA | RU
20 октября 2025, 14:54

Известный генерал принял новую должность и будет работать на Харьковщине

20 октября 2025, 14:54
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Силах обороны создали новую Группировку объединенных сил (УОС), которую возглавит генерал-майор Михаил Драпатый

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Группировку объединенных сил.

"В Силах обороны Украины произошли структурные изменения, в результате которых создана новая Группировка – Объединенных сил (УОС). Им почти в полном составе будет управлять Командование объединенных сил (КОС) под руководством генерал-майора Михаила Драпатого, ранее руководившего ОСУВ "Хортица” и ОСУВ "Днепр”", – говорится в сообщении.

Как отмечается, зона ответственности Драпатого будет охватывать Харьковскую область и близлежащие территории.

Напомним, в июне текущего года командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый подал рапорт об отставке. По его словам, он не смог в полной мере обеспечить исполнение своих приказов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Силы оборони Драпатый Харьковская область политика
Вражеский удар в Харьковской области унес жизнь 71-летнего мужчины
19 октября 2025, 18:16
РФ сбросила авиабомбу на город в Харьковской области
18 октября 2025, 20:52
В Харьковской области волонтеры 28 раз эвакуировали семью из Купянска, однако каждый раз те возвращались назад ухаживать за огородом
18 октября 2025, 19:59
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Житомирской области пограничники задержали двух мужчин, которые пытались бежать в Беларусь
20 октября 2025, 17:45
На Закарпатье задержан мужчина, который за 12,5 тыс. долларов пытался организовать схему незаконного пересечения границы
20 октября 2025, 17:38
В Днепре женщина "торговала" пропиской для уклонистов
20 октября 2025, 17:35
Полицейских, избивших мужчину возле ТЦК в Киеве, отправили под круглосуточный домашний арест
20 октября 2025, 17:24
В Ровенской области будут судить пьяного водителя по ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя
20 октября 2025, 17:05
Участник группы Green Grey ушел из жизни
20 октября 2025, 16:30
Народную депутатку и ее мужа подозревают в недостоверном декларировании на 8 млн грн
20 октября 2025, 16:07
В Украине резко потеплеет, синоптикиня сделала утешительный прогноз
20 октября 2025, 15:59
В Киеве женщина убила собаку подруги
20 октября 2025, 15:45
Офицер ВСУ, который должен возглавить Штурмовые войска, снимал видео под российские песни
20 октября 2025, 15:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »