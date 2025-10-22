13:40  22 жовтня
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
09:30  22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
22 жовтня 2025, 16:59

Правоохоронці затримали двох військовослужбовців, які викрали 24 тони пального у військовій частині на Харківщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Двоє військових з Харківської області та їхній цивільний спільник крали дизельне пальне з військової частини для продажу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, військові вносили в звітну документацію щодо виїзду транспорту підрозділу неправдиві дані щодо пройдених маршрутів, тим самим створюючи надлишки невикористаного палива. Після цього дизельне паливо вони збували великими партіями на території Харківської області за ціною 35 гривень за 1 літр.

Задокументовано продаж 24 тон пального (три партії по 8 тон) на суму майже 1 млн грн.

Під час обшуків у фігурантів було вилучено значні суми готівкою, документацію щодо використання палива, чорнові записи викрадених об’ємів палива та розподілу грошей, два транспортні засоби та спеціальні прилади для скручування пробігу транспортного засобу.

Двом військовим та їхньому цивільному спільнику повідомлено про підозру у викраденні військового майна в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 410 КК України). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Як повідомлялось, посадовця військової частини, який крав пальне, призначене для оборони Харківщини, можуть засудити до 15 років позбавлення волі. Зловмисника викрили навесні 2025 року.

