В Україну йде різке потепління, вже завтра очікується до +16
Житель Полтави "замінував" Верховну Раду: що вирішив суд
У Києві найбільше штрафують "ухилянтів"
21 жовтня 2025, 20:59

На Харківщині у ДТП загинула 35-річна жінка, постраждали троє, серед них 7-річна дитина

21 жовтня 2025, 20:59
Фото: Національна поліція України
На трасі Харківщини сталася ДТП, у якій загинула жінка, а ще троє людей отримали травми, серед них дитина

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Аварія сталася 21 жовтня на трасі Чугуїв–Печеніги–Великий Бурлук за участю автомобілів Skoda Octavia та Mitsubishi.

На місці загинула жінка

За даними поліції, водійка Skoda, 35-річна жінка, загинула на місці події. Її 7-річний син отримав термічні опіки та був госпіталізований. 26-річний водій Mitsubishi і його пасажир віком 43 роки також отримали тілесні ушкодження і перебувають у лікарні. Після зіткнення виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

Правоохоронці наразі встановлюють обставини ДТП. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань для подальшого розслідування.

Нагадаємо, в Харкові сталася серйозна аварія за участю BMW – авто врізалося в стелу пам’ятника. Четверо пасажирів отримали травми.

