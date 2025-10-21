Фото: Національна поліція України

На трасі Харківщини сталася ДТП, у якій загинула жінка, а ще троє людей отримали травми, серед них дитина

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Аварія сталася 21 жовтня на трасі Чугуїв–Печеніги–Великий Бурлук за участю автомобілів Skoda Octavia та Mitsubishi.

На місці загинула жінка

За даними поліції, водійка Skoda, 35-річна жінка, загинула на місці події. Її 7-річний син отримав термічні опіки та був госпіталізований. 26-річний водій Mitsubishi і його пасажир віком 43 роки також отримали тілесні ушкодження і перебувають у лікарні. Після зіткнення виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

Правоохоронці наразі встановлюють обставини ДТП. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань для подальшого розслідування.

