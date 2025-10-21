19:59  21 жовтня
21 жовтня 2025, 20:47

Харків б’є рекорди штрафів ТЦК: понад 3,3 тис. проваджень

21 жовтня 2025, 20:47
Фото: Опендатабот
Харківщина опинилася серед регіонів із найбільшою кількістю штрафів ТЦК за порушення правил військового обліку цього року

Про це повідомляє Опендатабот, передає RegioNews.

Станом на жовтень 2025 року Харківщина опинилася серед лідерів за кількістю штрафів, накладених територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за порушення правил військового обліку. У регіоні зареєстрували 3 349 проваджень, що складає близько 7% від загальної кількості по країні. Найвищі показники зафіксовані у столиці, тоді як у західних областях кількість штрафів залишається найнижчою.

З початку 2025 року по Україні було відкрито понад 47 тисяч проваджень, із яких майже третина вже завершена. Щомісяця ТЦК фіксують у середньому близько 4,5 тисячі нових порушень. Рекордним став липень, коли було відкрито 7 595 проваджень, більшість із яких – у Києві. На Сумщині двоє чоловіків отримали по дев’ять проваджень, що стало найбільшим показником штрафів на одну людину.

Найнижчі показники штрафів відзначаються у західних областях та на територіях, де тривають активні бойові дії. Наприклад, на Львівщині зафіксовано 626 проваджень, а у Луганській області – лише 11. Більшість оштрафованих – чоловіки віком від 25 до 45 років (близько 80% випадків), тоді як на жінок припадає 98 проваджень або 0,2% від загальної кількості. Новий механізм постановки на військовий облік жінок з медичною та фармацевтичною освітою, який запрацював з 31 липня 2025 року, вже призвів до 26 проваджень.

Нагадаємо, що перевірити наявність протермінованих штрафів ТЦК можна через сервіс Опендатабот. Загалом понад тисячу проваджень за 2025 рік зафіксували в 18 регіонах України, причому абсолютним лідером залишається Київ із 7 163 випадками.

Раніше повідомлялося, прикордонники Житомирщини затримали двох чоловіків, які намагалися перетнути кордон із Білоруссю. Чоловіки ховалися у маскувальному спорядженні.

