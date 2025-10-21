Фото: Опендатабот

Станом на жовтень 2025 року Харківщина опинилася серед лідерів за кількістю штрафів, накладених територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за порушення правил військового обліку. У регіоні зареєстрували 3 349 проваджень, що складає близько 7% від загальної кількості по країні. Найвищі показники зафіксовані у столиці, тоді як у західних областях кількість штрафів залишається найнижчою.

З початку 2025 року по Україні було відкрито понад 47 тисяч проваджень, із яких майже третина вже завершена. Щомісяця ТЦК фіксують у середньому близько 4,5 тисячі нових порушень. Рекордним став липень, коли було відкрито 7 595 проваджень, більшість із яких – у Києві. На Сумщині двоє чоловіків отримали по дев’ять проваджень, що стало найбільшим показником штрафів на одну людину.

Найнижчі показники штрафів відзначаються у західних областях та на територіях, де тривають активні бойові дії. Наприклад, на Львівщині зафіксовано 626 проваджень, а у Луганській області – лише 11. Більшість оштрафованих – чоловіки віком від 25 до 45 років (близько 80% випадків), тоді як на жінок припадає 98 проваджень або 0,2% від загальної кількості. Новий механізм постановки на військовий облік жінок з медичною та фармацевтичною освітою, який запрацював з 31 липня 2025 року, вже призвів до 26 проваджень.

Нагадаємо, що перевірити наявність протермінованих штрафів ТЦК можна через сервіс Опендатабот. Загалом понад тисячу проваджень за 2025 рік зафіксували в 18 регіонах України, причому абсолютним лідером залишається Київ із 7 163 випадками.

