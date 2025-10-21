11:45  21 октября
21 октября 2025, 13:48

В Харьковской области будет работать "горячая линия" на тему "Предпринимательство и налоговая система"

21 октября 2025, 13:48
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
Жители Харьковской области смогут задать вопрос о налогообложении физических лиц-предпринимателей

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

Информационно-консультационное мероприятие "Горячая линия Предпринимательство и налоговая система" состоится 22 октября с 15:00 до 16:00.

На вопросы участников будет отвечать Инна Белушкина – главный государственный инспектор отдела администрирования налогов и сборов с физических лиц-предпринимателей управления налогообложения физических лиц Главного управления ГНС в Харьковской области.

Задать вопрос можно по телефону: (050) 786-48-88 .

Мероприятие организовано Харьковским региональным фондом поддержки предпринимательства совместно с Главным управлением ГНС в Харьковской области при содействии Харьковской областной военной администрации.

Напомним, что в Харьковской области местные жители и переселенцы смогут получить грант на развитие собственного бизнеса. Размер гранта составляет от 1000 до 5000 долларов в гривневом эквиваленте по актуальному курсу НБУ.

