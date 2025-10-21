На Харківщині працюватиме "гаряча лінія" на тему "Підприємництво та податкова система"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

Інформаційно-консультаційний захід "Гаряча лінія "Підприємництво та податкова система”" відбудеться 22 жовтня з 15:00 до 16:00.

На запитання учасників відповідатиме Інна Белушкіна – головний державний інспектор відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб-підприємців управління оподаткування фізичних осіб Головного управління ДПС у Харківській області.

Поставити запитання можна за телефоном: (050) 786-48-88 .

Захід організовано Харківським регіональним фондом підтримки підприємництва спільно з Головним управлінням ДПС у Харківській області за сприяння Харківської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, в Харківській області місцеві жителі та переселенці зможуть отримати грант на розвиток власного бізнесу. Розмір гранту становить від 1 000 до 5 000 доларів у гривневому еквіваленті за актуальним курсом НБУ.