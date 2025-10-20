Відомий генерал прийняв нову посаду і працюватиме на Харківщині
В Силах оборони створили нове Угруповання обʼєднаних сил (УОС), яке очолить генерал-майор Михайло Драпатий
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Угруповання обʼєднаних сил.
"В Силах оборони України відбулися структурні зміни, в результаті яких створено нове Угруповання - Обʼєднаних сил (УОС). Ним майже у повному складі управлятиме Командування обʼєднаних сил (КОС) під керівництвом генерал-майора Михайла Драпатого, який раніше керував ОСУВ "Хортиця” та ОСУВ "Дніпро”", – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, зона відповідальності Драпатого охоплюватиме Харківську область та прилеглі території.
Нагадаємо, у червні поточного року командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий подав рапорт про відставку. З його слів, він не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів.