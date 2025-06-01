Командующий Сухопутными войсками подал рапорт об отставке: названа причина

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Михаила Драпатого в Facebook.

"Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины", - написал он.

По его словам, он не смог в полной мере обеспечить исполнение своих приказов.

"Поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность – всегда на командовании. Именно командиры определяют решения и отвечают за последствия.

Драпатый сообщил о 12 погибших.

"Это молодые ребята из учебного батальона. Большинство из них находились в укрытиях. Они должны учиться, жить, бороться - не гибнуть. Мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем, кто пострадал", - подытожил он.

Напомним, 1 июня РФ ударила по учебному центру ВСУ.