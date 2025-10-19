15:37  19 жовтня
Хмарно, дощ та мокрий сніг: якою буде погода 20 жовтня
У Парижі з Лувра злочинці викрали 9 коштовностей часів Наполеона
На Одещині троє людей отруїлися чадним газом, загинув чоловік 1970 року народження
19 жовтня 2025, 18:16

Ворожий удар на Харківщині забрав життя 71-річного чоловіка

19 жовтня 2025, 18:16
Фото: ілюстративне
У Куп'янському районі Харківської області під час обстрілу загинув 71-річний мирний мешканець

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Інцидент стався 19 жовтня близько 08:30. За попередніми даними, ворожий удар, ймовірно, було здійснено із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Куп'янського районного відділу поліції. Правоохоронці фіксують докази та документують обставини, що свідчать про воєнний злочин з боку російських військ.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за воєнні злочини. Розслідування триває, а поліцейські закликають місцевих жителів дотримуватися заходів безпеки.

Поліція Харківщини нагадує, що вчасна евакуація з прифронтових районів може врятувати життя. Людям, які планують залишити населені пункти, що піддаються обстрілам, радять звертатися на спецлінію "102" або до найближчих відділень поліції для отримання допомоги та консультацій.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу у Шахтарському постраждали 11 людей та пошкоджено житлові будинки і транспорт. За попередніми даними, загальна кількість знищеного майна включає 14 будинків і близько 30 автомобілів.

