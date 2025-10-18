На Харківщині волонтери 28 разів евакуювали сім'ю з Куп'янська, проте щоразу ті поверталися назад доглядати за городом

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Майже три десятки разів волонтери евакуйовували родину з Куп'янська, нині вона у Харкові

Про це Суспільному розповів керівник громадської організації "Троянда на руці" Олександр Гуманюк, передає RegioNews.

"Рекорд – 28 разів. Це якраз літо. Родина похилого віку – насправді дуже гарні люди, але своєрідні і зі своїм мисленням. Вони садили картоплю, копали город, і увесь час чоловік пересувався разом з нами. Ми дуже сварились, а потім вже змирились і везли його", – розповів Гуманюк.

Як родині вдавалося весь час і стільки разів повертатися, волонтер не повдомив.

Нагадаємо, у 40 населених пунктах Харківщини оголосили примусову евакуацію. Йдеться про Купʼянський район, де тримають активні бойові дії.