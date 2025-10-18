21:26  18 жовтня
Завтра в Україні пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом
20:52  18 жовтня
РФ скинула авіабомбу на місто в Харківській області
19:44  18 жовтня
РФ атакувала Суми, є поранені
18 жовтня 2025, 19:59

На Харківщині волонтери 28 разів евакуювали сім'ю з Куп'янська, проте щоразу ті поверталися назад доглядати за городом

18 жовтня 2025, 19:59
Майже три десятки разів волонтери евакуйовували родину з Куп'янська, нині вона у Харкові

Про це Суспільному розповів керівник громадської організації "Троянда на руці" Олександр Гуманюк, передає RegioNews.

"Рекорд – 28 разів. Це якраз літо. Родина похилого віку – насправді дуже гарні люди, але своєрідні і зі своїм мисленням. Вони садили картоплю, копали город, і увесь час чоловік пересувався разом з нами. Ми дуже сварились, а потім вже змирились і везли його", – розповів Гуманюк.

Як родині вдавалося весь час і стільки разів повертатися, волонтер не повдомив.

Нагадаємо, у 40 населених пунктах Харківщини оголосили примусову евакуацію. Йдеться про Купʼянський район, де тримають активні бойові дії.

Росіяни вдарили по гуртожитку в Харкові
18 жовтня 2025, 13:28
На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинув 58-річний чоловік
18 жовтня 2025, 10:55
Аграрії з Харківщини та інших регіонів можуть отримати компенсацію на реконструкцію і будівництво меліоративних систем
17 жовтня 2025, 15:35
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Завтра в Україні пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом
18 жовтня 2025, 21:26
Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП на Одещині, в якій загинув пенсіонер
18 жовтня 2025, 21:18
РФ скинула авіабомбу на місто в Харківській області
18 жовтня 2025, 20:52
РФ атакувала Суми, є поранені
18 жовтня 2025, 19:44
На Закарпатті затримали чоловіка, який допомагав військовозобов’язаним за 500 доларів ухилятися від мобілізації
18 жовтня 2025, 19:19
Україна перейде на зимовий час: названа дата
18 жовтня 2025, 18:59
В Україні знову екстрені відключення електроенергії
18 жовтня 2025, 18:19
Двоє іноземців влаштували різанину на заправці у Тернопільській області
18 жовтня 2025, 17:25
У Львові запускають автобуси замість трамваїв: названа причина
18 жовтня 2025, 16:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
