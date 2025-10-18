Россияне ударили по общежитию в Харькове

иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 18 октября РФ ударила дроном по общежитию в Харькове

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"В Шевченковском районе зафиксирован удар вражеского боевого дрона по общежитию. Пока без пострадавших, выбито несколько окон в здании", – говорится в сообщении.

