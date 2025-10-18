Росіяни вдарили по гуртожитку в Харкові

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вранці 18 жовтня РФ вдарила дроном по гуртожитку в Харкові

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"У Шевченківському районі зафіксовано удар ворожого бойового дрона по гуртожитку. Наразі без постраждалих, вибито кілька вікон у будівлі", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що на Харківщині внаслідок російського обстрілу загинув 58-річний чоловік. Трагедія сталася у селі Зелений Гай Великобурлуцької громади.