Фото: Нацполіція

Правоохоронці на Харківщині шукають потерпілих від дій працівниці моргу. Її викрили ще в квітні цього року

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці нагадали, що працівниця одного з моргів у Чугуївському районі викрадала золоті прикраси з тіл загиблих військових. Згодом її затримали. Жінка отримала підозру за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) та ч. 3 ст. 297 (наруга над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Зараз поліція шукає потерпілих по цій справі.

"Якщо ви втратили близьку людину та маєте підстави вважати, що зникли її особисті речі або ювелірні прикраси, просимо невідкладно звернутися до відділу кримінальної поліції Куп’янського районного відділу поліції за номер 099 036 54 52, або до чергової частини Куп’янського РВП - 050 401 52 82", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині судили медика, який крав прикраси з померлих. Зокрема, він, коли вдягав померлу жінку для поховання, зняв із безіменного пальця її руки золоту каблучку.