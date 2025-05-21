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21 мая 2025, 16:20

В Житомирской области судили медика, который обворовывал мертвых

21 мая 2025, 16:20
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Иллюстративное фото
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В Житомирской области получил приговор медик, который крал украшения из тел умерших. В ломбарде подтвердили, что он приносил им украшения

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Житомирской области суд признал виновным медика в поругании над телами умерших. Речь идет о медицинском брате, который похитил свадебное кольцо из тела погибшего военного. Кроме того, оказалось, что был еще один подобный эпизод. По данным следствия, в начале 2024 года, когда медбрат надевал умершую женщину для захоронения, он снял с безымянного пальца ее руки золотое обручальное кольцо, а в конце прошлого года — забрал у другой покойницы серьгу.

Когда потерпевшие замечали исчезновение украшений, медик все возражал. Даже когда ему предлагали "выкупить" пропавшие вещи, он говорил, что ничего об этом не знает. К слову, один из родственников впоследствии нашел серьгу своей покойной жены в одном из ломбардов города и выкупил.

В ломбарде по запросу правоохранителей сообщили, что медик обращался к ним девять раз и сдавал золотые предметы — коронку, подвеску, кольца, серьгу, лом. Суд признал мужчину виновным. Ему назначили 5 лет лишения свободы.

Напомним, что мужчину разоблачили в начале 2025 года. Тогда он снял с руки погибшего военного кольцо, а через несколько часов сдал украшение в ломбард. К правоохранителям обратилась вдова, заметившая отсутствие на руке своего мужа обручального кольца. Известно, что погибший военный служил в ВСУ с 2017 года. Выполнял задание на Донецком, Купянском, Курском направлениях.

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