11:30  15 жовтня
У Харкові мачуха жорстоко побила 3-річну дитину: хлопчик не вижив
09:39  15 жовтня
На Київщині чоловік забив співмешканку до смерті: йому загрожує до 10 років
07:47  15 жовтня
У Луцьку оштрафували працівника ТЦК за невімкнену бодікамеру
15 жовтня 2025, 15:35

Знущався з дружини та погрожував: у Харкові домашнього тирана

15 жовтня 2025, 15:35
Фото: Нацполіція
У Салтівському районі Харкова правоохоронці задокументували факти систематичного домашнього насильства. Відкрито кримінальне провадження

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харкові 53-річний чоловік постійно знущався з дружини. Він вже отримував заборонний припис, притягувався до адміністративної відповідальності. Проте це не допомагало, чоловік продовжував погрожувати жінці та знущатися з неї.

Тепер вона вчергове звернулась до правоохоронців через психологічне та фізичне насильство з боку її чоловіка. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині 62-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння вбив свого сина. Суд засудив його до семи років позбавлення волі.

15 жовтня 2025
На Донеччині українські військові провели унікальну евакуацію у 20 метрах від позицій росіян
15 жовтня 2025, 17:29
Суд закрив справу проти ексміністра інфраструктури Пивоварського, якого підозрювали у збитках на 49 млн доларів
15 жовтня 2025, 16:50
У Миколаєві судили рецидивіста, який спалив авто військового
15 жовтня 2025, 16:35
Замість зосередитися на війні проти ворога – ставка на війну всіх проти всіх
15 жовтня 2025, 15:59
Росіяни закатували у полоні мера міста в Запорізькій області
15 жовтня 2025, 15:23
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
