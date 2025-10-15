Фото: Нацполіція

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харкові 53-річний чоловік постійно знущався з дружини. Він вже отримував заборонний припис, притягувався до адміністративної відповідальності. Проте це не допомагало, чоловік продовжував погрожувати жінці та знущатися з неї.

Тепер вона вчергове звернулась до правоохоронців через психологічне та фізичне насильство з боку її чоловіка. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

