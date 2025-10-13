Фото: Нацполіція

2025-10-13

34-річний місцевий житель причетний до щонайменше до трьох викрадень автомобілів у місті. Відомо, що раніше він уже мав проблеми з законом. Зловмисник вигадав нову схему: він прикидався власником несправного автомобіля, викликав евакуатор і транспортував чужі машини до гаражного кооперативу. Таким чином він вкрав ВАЗ 21099, DC7 та Honda Accord.

Правоохоронцям він зізнався у своїй провині. Поліція вже розшукала всі вкрадені автівки. Транспортні засоби повернули власникам.

"За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом)", повідомили в поліції.

