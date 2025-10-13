20:59  13 жовтня
Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині
17:44  13 жовтня
Священник з Дніпра порівняв цивільний шлюб із проституцією
16:55  13 жовтня
Україну накриє різке похолодання: стовпчики термометрів опустяться до +2
13 жовтня 2025, 21:35

У Харкові чоловік крав машини за допомогою евакуатора

13 жовтня 2025, 21:35
Фото: Нацполіція
У Харкові викрили викрили схему викрадення автомобілів через фіктивну евакуацію. Затримали 34-річного чоловіка

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

34-річний місцевий житель причетний до щонайменше до трьох викрадень автомобілів у місті. Відомо, що раніше він уже мав проблеми з законом. Зловмисник вигадав нову схему: він прикидався власником несправного автомобіля, викликав евакуатор і транспортував чужі машини до гаражного кооперативу. Таким чином він вкрав ВАЗ 21099, DC7 та Honda Accord.

Правоохоронцям він зізнався у своїй провині. Поліція вже розшукала всі вкрадені автівки. Транспортні засоби повернули власникам.

"За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом)", повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі чоловік вкрав скутер. Після цього на краденому транспорті у п'яному стані він влаштував погоню від поліції.

крадіжка поліція Харків
