Робота на Харківщині: актуальні вакансії тижня
Станом на 9 жовтня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3098 вакансій
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.
Топ-10 вакансій:
- Радіотелефоніст – 120 000 грн.
- Юрисконсульт – 50 000 грн.
- Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 40 000 грн.
- Інженер з проєктно-кошторисної роботи – 35 000 грн.
- Представник торговельний – 33 000 грн.
- Тракторист – 29 500 грн.
- Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – 25 000 грн.
- Водій навантажувача – 24 950 грн.
- Фармацевт клінічний – 20 000 грн.
- Акумуляторник – 17 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.
Нагадаємо, на Харківщині за підтримки Харківської ОВА посилюють підтримку переселенців завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Зокрема досягнуті домовленостей із міжнародною організацією INTERSOS, яка допоможе з ремонтом та облаштуванням додаткових місць у транзитних центрах та місцях тимчасового перебування.