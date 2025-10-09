15:49  09 жовтня
09 жовтня 2025, 15:16

Робота на Харківщині: актуальні вакансії тижня

09 жовтня 2025, 15:16
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Станом на 9 жовтня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3098 вакансій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

Топ-10 вакансій:

  1. Радіотелефоніст – 120 000 грн.
  2. Юрисконсульт – 50 000 грн.
  3. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 40 000 грн.
  4. Інженер з проєктно-кошторисної роботи – 35 000 грн.
  5. Представник торговельний – 33 000 грн.
  6. Тракторист – 29 500 грн.
  7. Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – 25 000 грн.
  8. Водій навантажувача – 24 950 грн.
  9. Фармацевт клінічний – 20 000 грн.
  10. Акумуляторник – 17 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.

Нагадаємо, на Харківщині за підтримки Харківської ОВА посилюють підтримку переселенців завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Зокрема досягнуті домовленостей із міжнародною організацією INTERSOS, яка допоможе з ремонтом та облаштуванням додаткових місць у транзитних центрах та місцях тимчасового перебування.

Харківська область Харківська ОВА робота вакансія економіка
