Робота на Харківщині: актуальні вакансії тижня

Станом на 9 жовтня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3098 вакансій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

Топ-10 вакансій:

Радіотелефоніст – 120 000 грн. Юрисконсульт – 50 000 грн. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 40 000 грн. Інженер з проєктно-кошторисної роботи – 35 000 грн. Представник торговельний – 33 000 грн. Тракторист – 29 500 грн. Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – 25 000 грн. Водій навантажувача – 24 950 грн. Фармацевт клінічний – 20 000 грн. Акумуляторник – 17 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.

Нагадаємо, на Харківщині за підтримки Харківської ОВА посилюють підтримку переселенців завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Зокрема досягнуті домовленостей із міжнародною організацією INTERSOS, яка допоможе з ремонтом та облаштуванням додаткових місць у транзитних центрах та місцях тимчасового перебування.