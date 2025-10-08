Фото из открытых источников

Бригада экстренной медпомощи провела успешную реанимацию женщины после того, как у нее наступила клиническая смерть. Теперь женщину госпитализировали

Бригада экстренной медпомощи провела успешную реанимацию женщины после того, как у нее наступила клиническая смерть. Отмечается, что когда медики прибыли по вызову, 65-летняя пациентка потеряла сознание из-за острой недостаточности. Из-за этого ее сердце остановилось.

Врач Александр Чепко, парамедик Никита Дегтярев и ЭМТ Канан Аббасов оперативно приступили к реанимационным мероприятиям. Благодаря этому работу сердца удалось восстановить.

Состояние женщины стабилизировалось. Теперь ее госпитализировали для дальнейшего лечения.

