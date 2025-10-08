11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
08 жовтня 2025, 13:27

На Харківщині нові правила: мотоцикли не їздять вночі та під час тривог

08 жовтня 2025, 13:27
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Лозівській громаді на Харківщині обмежили рух мототранспорту вночі та під час повітряних тривог

Про це повідомила "Думка" із посиалнням на відповідне рішення комітету міської ради, передає RegioNews.

Згідно з документом, із 22:00 до 08:00, а також під час сигналу "Повітряна тривога" на території громади заборонено пересування мотоциклів, моторолерів, скутерів та іншого мототранспорту.

Під заборону потрапляє техніка з несправною системою випуску газів, без шумопоглиначів або з модифікованою конструкцією, що створює надмірний рівень шуму.

У міськраді пояснили, що рішення ухвалили через численні звернення мешканців, які скаржилися на гучний рух мототехніки у нічний час.

Як відомо, Лозівська громада – одна з найбільших у Харківській області, до її складу входять понад 50 населених пунктів.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині за перші шість місяців 2025 року сталося 104 дорожньо-транспортні пригоди за участі мототранспорту. У 92 випадках були постраждалі: травмовано 120 людей, ще 10 – загинули.

Харківська область мототранспорт мотоцикл скутер шум заборона повітряна тривога ніч
На Харківщині під час польових робіт трактор наїхав на вибухівку
08 жовтня 2025, 09:50
На Харківщині чоловік застрелив собаку: поліція розпочала розслідування
07 жовтня 2025, 18:35
На Харківщині чоловіки жорстоко побили жінку та намагались її спалити: як їх покарали
07 жовтня 2025, 11:45
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Чинна заборона на виїзд чоловіків за кордон – неконституційна
08 жовтня 2025, 14:16
Культурна спадщина України під загрозою: окупанти вивезли артефакти з Кам'яної Могили та Криму
08 жовтня 2025, 14:14
Нардеп Гончаренко: Зеленський назвав "слуг" "деструктивними д*білами"
08 жовтня 2025, 13:58
Скандал у Вишгороді: міського голову і підрядника звинувачують у розтраті мільйонів
08 жовтня 2025, 13:56
На Харківщині пройде щорічний Конкурс історій, присвячений співпраці між суспільством, бізнесом та владою
08 жовтня 2025, 13:44
На Тернопільщині судитимуть депутата, який допомагав чоловікам зніматись із військового обліку
08 жовтня 2025, 13:34
Фіктивне працевлаштування: в Києві викрили підприємця, який "продавав" робочі місця
08 жовтня 2025, 13:27
На Вінниччині батько чотирьох дітей спробував незаконно перетнути кордон
08 жовтня 2025, 13:22
Україну накриє похолодання з дощами
08 жовтня 2025, 13:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
