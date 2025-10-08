На Харківщині нові правила: мотоцикли не їздять вночі та під час тривог

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Лозівській громаді на Харківщині обмежили рух мототранспорту вночі та під час повітряних тривог

Про це повідомила "Думка" із посиалнням на відповідне рішення комітету міської ради, передає RegioNews.

Згідно з документом, із 22:00 до 08:00, а також під час сигналу "Повітряна тривога" на території громади заборонено пересування мотоциклів, моторолерів, скутерів та іншого мототранспорту.

Під заборону потрапляє техніка з несправною системою випуску газів, без шумопоглиначів або з модифікованою конструкцією, що створює надмірний рівень шуму.

У міськраді пояснили, що рішення ухвалили через численні звернення мешканців, які скаржилися на гучний рух мототехніки у нічний час.

Як відомо, Лозівська громада – одна з найбільших у Харківській області, до її складу входять понад 50 населених пунктів.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині за перші шість місяців 2025 року сталося 104 дорожньо-транспортні пригоди за участі мототранспорту. У 92 випадках були постраждалі: травмовано 120 людей, ще 10 – загинули.