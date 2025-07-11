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11 июля 2025, 15:07

Мотосезон на Прикарпатье: за полгода – более 100 аварий, 10 погибших

11 июля 2025, 15:07
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фото: Национальная полиция
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На Ивано-Франковщине за первые шесть месяцев 2025 года произошло 104 дорожно-транспортных происшествия с участием мототранспорта. В 92 случаях были пострадали: травмированы 120 человек, еще 10 – погибли

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что наиболее распространенными причинами аварий остаются:

  • неопытность водителей,
  • превышение скорости,
  • нарушение правил маневрирования,
  • небрежное управление двухколесным транспортом.

Особенно тревожна ситуация с участием детей. Через полгода на дорогах области зафиксировали 54 ДТП с участием несовершеннолетних. В 50 случаях дети получили травмы, пострадали 47 подростков.

Кроме того, с начала года полицейские составили 80 админпротоколов на водителей мототранспорта, находившихся за рулем в состоянии опьянения.

Правоохранители отмечают, управление мопедом или мотоциклом можно только с 16 лет после получения соответствующего удостоверения, транспорт должен быть зарегистрирован и с номерным знаком, водитель и пассажир должны быть в шлемах.

Напомним, недавно на Ивано-Франковщине столкнулись два автомобиля на пешеходном переходе.

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