03 октября 2025, 16:15

Три года в яме с мусором: в Днепре спасают собаку, которую бросили хозяева

03 октября 2025, 16:15
Фото: suspilne.media
В начале полномасштабной войны в Николаеве хозяева покинули питбуля Джесс. Три года собака пробыла в яме с мусором и собственными фекалиями

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Через три года в одиночестве Джесс забыла, как ходить. Она только ползала от ямы к забору, куда иногда соседи подбрасывали еду. Собака умела только грызть косточки и не знала, как есть что-то другое.

Сейчас Джесс спасают зоозащитники в Днепре. Она уже делает первые попытки ходить и начала реагировать на игрушки. У собаки очень кроткий характер. Особенно она любит кататься в машине.

У Джесс диагностировали гельминтоз и нарушение координации, которое могло возникнуть из-за ушной инфекции или физической травмы. Поэтому теперь ее ждет длительное лечение и реабилитация. Однако после обновления для нее будут искать заботливых хозяев.

Напомним, ранее на Киевщине нашли большую птицу, которая не могла взлететь. Волонтеры согласились взять орлана под свою опеку. Врачи диагностировали у птицы черепно-мозговую травму, истощение и бактериальную инфекцию.

животные зоозащитники Днепр
03 октября 2025
