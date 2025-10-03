Фото: suspilne.media

В начале полномасштабной войны в Николаеве хозяева покинули питбуля Джесс. Три года собака пробыла в яме с мусором и собственными фекалиями

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Через три года в одиночестве Джесс забыла, как ходить. Она только ползала от ямы к забору, куда иногда соседи подбрасывали еду. Собака умела только грызть косточки и не знала, как есть что-то другое.

Сейчас Джесс спасают зоозащитники в Днепре. Она уже делает первые попытки ходить и начала реагировать на игрушки. У собаки очень кроткий характер. Особенно она любит кататься в машине.

У Джесс диагностировали гельминтоз и нарушение координации, которое могло возникнуть из-за ушной инфекции или физической травмы. Поэтому теперь ее ждет длительное лечение и реабилитация. Однако после обновления для нее будут искать заботливых хозяев.

