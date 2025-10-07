Фото: Нацполіція

У Харківський області повідомили чоловіку про підозру за фактом жорстокого поводження із тваринами. Він застрелив собаку на подвір'ї

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Інцидент стався у місті Дергачі в липні. У центральному районі пролунало два постріли. Виявилось, що 39-річний чоловік вийшов на подвір'я, щоб погодувати свого собаку. Тварина почала ричати та кидатись на нього. Чоловік закрився в будинку від собаки.

Протягом деякого часу тварина не заспокоювалась. Тоді чоловік взяв мисливську рушницю та здійснив два постріли у собаку. Тіло тварини він закопав за межами будинку.

"Слідчими відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 за процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури в Харківській області повідомлено зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років", - повідомили в поліції.

