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В суд направили обвинительный акт в отношении военнослужащего – работника одного из ТЦК и СП в Харькове – по факту хулиганства

Об этом сообщила Харьковская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, передает RegioNews.

Обвиняемый исполнял свои служебные обязанности и во время проверки документов вступил в словесный конфликт с гражданским.

"В дальнейшем, желая продемонстрировать собственную значимость и действуя безосновательно, из хулиганских побуждений с проявлением особой дерзости, умышленно нанес потерпевшему телесные повреждения", – говорится в сообщении прокуратуры.

Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Мужчине грозит штраф или пробационный надзор сроком до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Напомним, инцидент произошел в Харькове во время работы мобильной группы по оповещению военнообязанных.