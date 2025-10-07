У Харкові винесли вирок військовому ТЦК, який вдарив вчителя історії

Фото з відкритих джерел

Салтівський районний суд Харкова виніс вирок у справі про побиття вчителя історії працівником ТЦК у травні цього року. Стало відомо, як його покарали

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Колишній працівник ТЦК Сергій Воловик визнаний винним у хуліганстві. Суд призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на три роки. Також він повинен виплатити компенсацію за моральну шкоду в розмірі 150 тисяч гривень.

Зазначається, що раніше потерпілий, вчитель Юрій Федяй, вимагав 300 тисяч гривень компенсації за моральну шкоду. Згодом обвинувачений говорив, що він готовий відшкодувати 30 тисяч гривень моральної шкоди та 21 тисячу гривень правової допомоги.

Нагадаємо, інцидент стався у Харкові під час роботи мобільної групи з оповіщення військовозобов’язаних. Військовий ТЦК умисно вдарив чоловіка. У прокуратурі зазначали, що агресія була безпідставна і лише для того, щоб "продемонструвати власну значущість".