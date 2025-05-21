В Харькове полицейские сообщили о подозрении работнику ТЦК, ударившему мужчину во время проверки документов
Событие произошло в Харькове во время работы мобильной группы по уведомлению военнообязанных. В ходе общения с местным жителем между ним и одним из работников территориального центра комплектования и социальной поддержки возник словесный конфликт, в ходе которого военнослужащий ударил мужчину
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.
Стражи порядка зарегистрировали событие в Едином реестре досудебных расследований. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Личность потерпевшего — местного учителя — установлена в полиции с заявлением о нападении.
Работнику ТЦК и СП доложено о подозрении. Ему грозит до 5 лет ограничение свободы.
Напомним, в Харькове работник ТЦК избил учителя "Защиты Отечества", который имел бронь.