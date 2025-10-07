11:12  07 жовтня
На Житомирщині чоловіка, який убив дружину та 9-річну доньку, взяли під варту
10:17  07 жовтня
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
07:43  07 жовтня
Померла 20-річна українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна
07 жовтня 2025, 11:45

На Харківщині чоловіки жорстоко побили жінку та намагались її спалити: як їх покарали

07 жовтня 2025, 11:45
Фото: Нацполіція
У Харківській області судили двох чоловіків за замах на умисне вбивство та розбійний напад, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Найближчі роки вони проведуть за ґратами

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Regionews.

Одному чоловіку призначили покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, іншому — 12 років 2 місяці позбавлення волі, обом із конфіскацією майна.

Слідство довело, що 10 лютого чоловіки гостювали у жінки в селі Іщенко. Під час застілля вони вирішили пограбувати її. Тоді вони жорстоко побили потерпілу, після чого вкрали її мобільний телефон, побутову техніку, золоте кільце.

Щоб приховати злочин, вони хотіли спалити жінку. Вони підпалили приміщення та відкрили вентиль газового балона. Завершити злочин їм не вдалося лише тому, що балон був майже порожнім.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині будуть судити чоловіка за замах. Він під час сварки з сусідами кинув бойову гранату поблизу їхнього будинку, де на той момент перебували люди. Внаслідок вибуху загинула 50-річна жінка. Також четверо людей отримали поранення, серед них 15-річна дівчина.

Україна може без Болгарії добудувати атомні блоки на Хмельницькій атомній станції
07 жовтня 2025, 15:22
Прикордонники відбили масований штурм росіян на Харківщині
07 жовтня 2025, 15:13
Розкрадання коштів на каретах "швидких": у Києві розпочали розслідування
07 жовтня 2025, 14:58
Жительку Одещини, яка вбила цеглою знайомого, засудили до 8 років позбавлення волі
07 жовтня 2025, 14:35
Хабар за інвалідність: на Хмельниччині правоохоронці викрили лікаря психлікарні
07 жовтня 2025, 14:24
Бив та принижував: вітчима на Київщині підозрюють у доведенні падчерки до самогубства
07 жовтня 2025, 14:09
У Хмельницькому водій у 12 разів перевищив норму алкоголю та в'їхав в електроопору
07 жовтня 2025, 13:50
У Молдові судитимуть українця, який допомагав чоловікам втекти за кордон
07 жовтня 2025, 13:48
У Харкові винесли вирок військовому ТЦК, який вдарив вчителя історії
07 жовтня 2025, 13:40
У Києві судитимуть трьох зловмисників, які готувалися вбити заступника міністра
07 жовтня 2025, 13:33
