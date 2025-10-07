Фото: Нацполіція

У Харківській області судили двох чоловіків за замах на умисне вбивство та розбійний напад, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Найближчі роки вони проведуть за ґратами

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Regionews.

Одному чоловіку призначили покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, іншому — 12 років 2 місяці позбавлення волі, обом із конфіскацією майна.

Слідство довело, що 10 лютого чоловіки гостювали у жінки в селі Іщенко. Під час застілля вони вирішили пограбувати її. Тоді вони жорстоко побили потерпілу, після чого вкрали її мобільний телефон, побутову техніку, золоте кільце.

Щоб приховати злочин, вони хотіли спалити жінку. Вони підпалили приміщення та відкрили вентиль газового балона. Завершити злочин їм не вдалося лише тому, що балон був майже порожнім.

