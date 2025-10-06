Фото: Національна поліція України

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківщини, передає RegioNews.

Увечері 5 жовтня у Шевченківському районі Харкова сталася дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох автомобілів. Унаслідок зіткнення травмувалися п’ятеро людей.

За попередніми даними, 29-річний водій Toyota Camry допустив зіткнення з автомобілем Buick. У результаті удару Buick зачепив ще одну Toyota, яка в’їхала в Renault. Аварія сталася близько 19:00 поблизу перехрестя вулиці Клочківської та провулку Досвідного.

Внаслідок інциденту травми отримали троє водіїв віком 29, 43 та 45 років. Крім того, постраждали два пасажири Buick – чоловік 36 років та жінка 32 років, у яких зафіксували забої та незначні травми.

У соціальних мережах поширювали недостовірну інформацію про нібито причетність працівника поліції до аварії. У поліції Харківщини спростували ці повідомлення: водій не має жодного стосунку до правоохоронних органів. Матеріали ДТП передані до Управління патрульної поліції області для подальшого розгляду та визначення винних осіб для притягнення їх до адміністративної відповідальності.

Раніше повідомлялося, на Черкащині обгін перетворився на смертельну ДТП. Під час зіткнення ВАЗ із Honda CR-V загинув водій, ще троє людей отримали травми.