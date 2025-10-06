12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
06 жовтня 2025, 14:42

У родини колишнього керівника ТЦК Харкова знайшли люксові авто вартістю понад 3 млн грн

06 жовтня 2025, 14:42
ілюстративне фото: з відкритих джерел
За матеріалами ДБР суд визнав необґрунтованими активи родини колишнього керівника районного ТЦК та СП Харкова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Встановлено, що теща керівника районного ТЦК та СП придбала два нові люксові автомобілі загальною вартістю понад 3,4 млн грн. Насправді транспортом користувався сам посадовець та його близькі.

"Аналіз доходів і витрат службовця та його родичів засвідчив, що придбання таких активів було неможливим коштом законних прибутків", – йдеться у повідомленні.

Суд визнав необґрунтованим активом автомобіль Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску та постановив стягнути його вартість у дохід держави — 1,598 млн грн.

Також суд ухвалив конфіскувати Lexus NX200, зареєстрований на тещу посадовця.

Нагадаємо, на Харківщині 41-річний місцевий житель напав із ножем на працівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки документів.

