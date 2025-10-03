Фото: ілюстративне

Конфлікт між пенсіонером та військовим виник через нібито загублену каску і швидко переріс у насильницьку суперечку. Під час сварки обвинувачений забрав автомат АКС-74 у військового та зробив не менше шести пострілів, від яких потерпілий згодом помер у клінічній лікарні "Феофанія".

Судові матеріали свідчать, що конфлікт супроводжувався погрозами, алкогольною сп'янінням військового та насильницькими діями, включно з демонстрацією боєприпасів і пострілами по подвір'ю. Обвинувачений повністю визнав свою провину за статтею 118 ККУ, детально розповівши суду обставини події та свою реакцію на погрози, які нібито виходили від військового.

Враховуючи щире каяття, активну допомогу у розкритті злочину та правильне усвідомлення обставин, суд призначив обвинуваченому один рік ув'язнення, який пізніше замінили на два роки іспитового терміну. Він зобов'язаний регулярно з'являтися до органу пробації і не може залишати межі України без дозволу.

До набрання вироком законної сили залишився нічний домашній арешт. Крім того, суд постановив конфіскувати зброю та боєприпаси на користь Збройних сил України.

