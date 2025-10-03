20:20  03 жовтня
Грози на півдні та мокрий сніг у Карпатах: що чекати від погоди 4 жовтня
20:45  03 жовтня
У Києві судили чоловіка, який працював на росіян
16:26  03 жовтня
На Чернігівщині троє дітей та жінка отруїлися чадним газом
03 жовтня 2025, 21:05

Конфлікт із летальним фіналом: на Харківщині чоловіку дали умовний термін за вбивство військового

03 жовтня 2025, 21:05
Фото: ілюстративне
Дергачівський районний суд виніс вирок чоловіку, який 24 січня 2025 року застрелив військовослужбовця на території садового товариства "Липки"

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Конфлікт між пенсіонером та військовим виник через нібито загублену каску і швидко переріс у насильницьку суперечку. Під час сварки обвинувачений забрав автомат АКС-74 у військового та зробив не менше шести пострілів, від яких потерпілий згодом помер у клінічній лікарні "Феофанія".

Судові матеріали свідчать, що конфлікт супроводжувався погрозами, алкогольною сп'янінням військового та насильницькими діями, включно з демонстрацією боєприпасів і пострілами по подвір'ю. Обвинувачений повністю визнав свою провину за статтею 118 ККУ, детально розповівши суду обставини події та свою реакцію на погрози, які нібито виходили від військового.

Враховуючи щире каяття, активну допомогу у розкритті злочину та правильне усвідомлення обставин, суд призначив обвинуваченому один рік ув'язнення, який пізніше замінили на два роки іспитового терміну. Він зобов'язаний регулярно з'являтися до органу пробації і не може залишати межі України без дозволу.

До набрання вироком законної сили залишився нічний домашній арешт. Крім того, суд постановив конфіскувати зброю та боєприпаси на користь Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, 2 жовтня у Кривому Розі стався напад на військових ТЦК, під час якого чоловік дістав ніж і поранив двох осіб. Поліція розшукує зловмисника, а обставини конфлікту залишаються невідомими.

Харківська область суд убивство військовий кримінал конфлікт
03 жовтня 2025
