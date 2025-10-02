Через неправильне паркування: у Харкові 52-річний чоловік напав із ножем в кафе
У Харкові чоловік завдав ножових поранень відвідувачу кафе після конфлікту через парковку
Про це повідомляють у поліції Харківської області, передає RegioNews.
У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який напав з ножем на відвідувача кафе в Основʼянському районі. Інцидент трапився в одному із закладів громадського харчування міста, де між двома чоловіками виник конфлікт через неправильне паркування автомобіля потерпілого.
За повідомленням поліції, невідомий зайшов до кафе та наніс кілька ударів ножем у живіт харків’янину, після чого зник із місця події. Потерпілого оперативно госпіталізували. Експерти підтвердили, що він отримав тяжкі тілесні ушкодження.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження. У рамках оперативно-розшукових заходів правоохоронці швидко встановили особу нападника – ним виявився 52-річний мешканець Харкова.
Під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру. Зловмисника затримано, зараз тривають слідчі дії для повного встановлення обставин інциденту.
